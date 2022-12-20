THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı...

THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık.' ifadeleri kullanıldı.Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.