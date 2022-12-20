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THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı...

Türk Hava Yollarının (THY) yeni nesil uçaklarından Airbus A350-900, boyanarak filoya katıldı.

Ekleme: 20.12.2022 - 21:13 Güncelleme: 20.12.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı...THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık.' ifadeleri kullanıldı.

THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı...

Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.

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