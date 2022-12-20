Pakistan’da tüp patladı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesinde bulunan bir pazarda gaz tüpü patladı.Lasbela Komiser Yardımcısı Murad Khan Kasi, patlamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.4 dükkan ve 12 araç yandıTüpün yeniden doldurulduğu esnada patlama yaşandığını ifade eden Kasi, patlamanın şiddetiyle yangın çıktığını ve alevlerin diğer dükkanlara sıçradığını sözlerine ekledi.Yangının büyümesiyle marketteki diğer tüplerin de patladığını söyleyen Kasi, 4 dükkanın ve park halindeki 12 aracın yandığını bildirdi.