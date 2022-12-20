Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL

Asgari ücret düzenlemesi için nefesler tutuldu.Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin 3'üncü ve son toplandısı bugün gerçekleştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.TÜRK-İŞ Başkanı Atalay masaya oturdukları teklifi açıkladı. Atalay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;'Ayın 1'inde dedik ki, TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur açlıktır bunun gibi.Açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira gibi bir ifademiz oldu. 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL... Bizim böyle bir teklifimiz yok. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız.'