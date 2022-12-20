  • USD: 18,64 - 18,67
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günü rekorlarla tamamladı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 kazançla 5.419,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.445,92 puana taşıdı.

Ekleme: 20.12.2022 - 19:37 Güncelleme: 20.12.2022 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü rekorlarla tamamladı...BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak cari denge, tüketici güven endeksi, 2. el konut satışlarının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Rusya ve BM temsilcileri arasında 'tahıl anlaşması' toplantısı yapılacak
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Çip krizi patronlara zarar ettirdi: Çinli çip endüstrisi şirket sahiplerinin servetleri yüzde 28 azaldı!
Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor!
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL
TOGG Avrupa'ya damga vurdu: Avrupa'da 92 farklı testten geçti
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti
Bakan Dönmez: Sondaj çalışmalarımız sürüyor yeni keşifler gelebilir
Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ firarisi Keneş'in iadesine ilişkin açıklama: Çok olumsuz bir gelişme somut adımlar bekliyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bisiklet yolu projesi 'pes' dedirtti
Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi
Asgari Ücret toplantısı başladı
Bakan Soylu duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var
CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları
İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu
103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi