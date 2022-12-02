Temel Karamollaoğlu TTB heyetini makamında ağırladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günTürk Tabipleri Birliği 2'nci Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti. Karamollaoğlu'nun terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen TTB'lilerle bir araya gelmesi, sosyal medyada tepki topladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipleri Birliği 2'nci Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti.Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılarak şu not düşüldü:'Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipler Birliği II. Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti.'