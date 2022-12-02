Şanlıurfa'da 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda ekipler, Şahinsoylu Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, narkotik köpeği 'Yaren' ile yapılan aramada, 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan M.A. jandarma komutanlığına götürüldü.