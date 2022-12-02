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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Tamir eyaleti sözde Tugay Sorumlusu Kemal Pir kod Ibrahim Mohammad NASIR'ı, Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Ekleme: 2.12.2022 - 09:31 Güncelleme: 2.12.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Hain teröristler, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) kaçacak delik arıyor.

MİT, Suryie'deki nokta operasyonları ile hainlerin inlerine girmeye devam ediyor...

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlardaki başarıya her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

MİT'ten kaçamadı
MİT bu kez, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu hedef aldı.

Tel Tamir eyaletinin tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı Mohammed Nasır, etkisiz hale getirildi.

Füze konusunda uzman, sabotaj planlarında aktif
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Barış Pınarı eylemlerinde bulundu
Teröristin, Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi.
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