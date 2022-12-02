Kremlin: Putin Biden ile müzakereye açık

Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu belirterek, “Eğer Putin, gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım” demişti.Biden'ın bu açıklamasında Rusya'dan yanıt geldi.Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.