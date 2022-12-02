İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu!

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan Jandarma ekipleri cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumlar vasıtası ile yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ silahlı terör örgütüne aktaran 14 şüpheliyi tespit etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Merkezli 9 ilde İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa illerinde belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam ediyor.Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.