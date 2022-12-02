Giresun'da FETÖ operasyonu
Giresun’da "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan R.K, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.