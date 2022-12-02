Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE SOMUT ADIM VURGUSUBölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.