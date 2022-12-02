Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi'nde yapılan düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis Akademisi'nde hazırlık dahil eğitim süresi 5 yıl olacak. İç Güvenlik Fakültesinin kurulması, PAEM'in yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeler için; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Polis Teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.