Vladimir Putin, Belarus'a gitti

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Moskova'dan kritik bir ziyaret hamlesi geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a resmi ziyarette bulundu.Putin'i taşıyan uçak, başkent Minsk'teki havalimanına iniş yaptı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşını sarılarak karşıladı.TASS'ın haberine göre, Putin, 1 günlük ziyareti kapsamında Lukaşenko ile görüşme gerçekleştirecek.Bu seyahat, Putin'in 2'nci Avrupa Oyunları kapsamında boks ve artistik jimnastik müsabakalarını izlediği Haziran 2019'dan bu yana Belarus'a ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.Programın gündemi yoğunBugünkü toplantının programının oldukça yoğun olmasının beklendiği, görüşmelerin, iki ülkenin hükümet yetkilileri ve bakanlarının yanı sıra devlet başkanlarının da katılacağı genişletilmiş bir formatta başlayacağı kaydedildi.Tarafların, Belarus-Rus entegrasyonunun 'en acil' konularını ayrıntılı olarak tartışacağı aktarıldı.Sonrasında Putin ve Lukaşenko'nun baş başa görüşmede bulunacağı, ardından basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.Belarus tarafına göre, iki lider arasındaki görüşmeye savunma bakanlarının da katılması bekleniyor.Haberde, 'Görüşmelerin gündemi, ticari ve ekonomik iş birliği dahil olmak üzere tüm ikili ilişkiler yelpazesini içeriyor. Lukaşenko'ya göre bir diğer konu da iki devlet arasındaki askeri-politik durum, savunma sektörü, güvenlik ve savaş kapasitesi konuları olacak.Ayrıca doğalgazla ilgili konular ile uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alınması planlanıyor.' denildi.Rus lider, ilkbaharda Ukrayna'ya yeni bir saldırı hazırlığında olduğu söylentilerinin ortasında Lukaşenko ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin, Belarus'u savaşa dahil etmeyle ilgili olduğu belirtiliyor.Reuters, 'Putin, Kiev'de eski Sovyet müttefikine Ukrayna'ya karşı yeni bir kara saldırısına katılması ve yeni bir cephe açması için baskı yapma niyetiyle ilgili endişelerin bölgesinde Belarus'a uçtu.' diye yazdı.