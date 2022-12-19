TÜRKER AKINCI

17 Temmuz 1986 İstanbul doğumlu olan Türker Akıncı mesleğe 2009 yılında Doğan Haber Ajansında başladı. Üç yıl boyunca CINE5'te görev alan Akıncı 2012 yılından bu yana Beyaz Tv'de çeşitli görevlerde bulundu. Sınır ötesi ve terör operasyonlarında da muhabirlik görevini yürüten Akıncı 2014 yılında Ortak Akıl programını sunmaya başladı. 2016 yılında da “Ne Var Ne Yok” isimli programın moderatörlüğünü üstlendi. Mete Yarar, Abdullah Çiftçi gibi önemli isimlerin sabit konuk olarak katıldığı program Perşembe akşamları 23.30'da yayınlanıyor. Akıncı 2017 yılında da meslektaşı Tuğba Satı ile dünya evine girmişti. Son olarak Koronavirüs ve 2020 yılında yaşanan felaketleri anlattığı BAŞLANGIÇ 2020 isimli kitabı Mart Ayında Destek yayınevinden çıkmıştı.