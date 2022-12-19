Kumar paralarıyla yakalandılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Mahallesi ve Kemal Türkler Mahallesi'nde bulunan iki iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve iki adrese baskın yaptı.Kumar parası olan 640 lira nakit para ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. İş yeri sahipleri D.D. ve B.B. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.