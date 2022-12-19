  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeler 2024'ün sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Ekleme: 19.12.2022 - 17:17 Güncelleme: 19.12.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Kira sözleşmelerinde yeni dönemKonut sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını güvence altına alıyor.

Kiracının konutta yaşadığı sürece ileriki dönemde yaşanacak sorunları ya da talepleri kontrol altına alan sözleşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar büyük önem taşıyor.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele
İki tarafın da uyması gereken maddelerin yer aldığı sözleşmede aksi durumda yasal süreç başlatılabiliyor.

Öte yandan kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atılıyor.

2024'e kadar tamamlanacak
Bu kapsamda kira sözleşmeleriyle ilgili de atılacak adımlar, 2024 sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Yeni dönem
Düzenlemeyle birlikte kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.
Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Başkan Erdoğan: Çocuk istismarı ne insani ne de islamidir!
Bakan Nebati hayırlı olsun diyerek duyurdu: Dev finansman paketi geliyor!
Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
Türk polisi, Dünya Kupası'ndaki görevini başarıyla tamamladı
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak
3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim
İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır
Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı
HDP'li Semra Güzel davasında ilk karar
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar