Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeler 2024'ün sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Konut sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını güvence altına alıyor.Kiracının konutta yaşadığı sürece ileriki dönemde yaşanacak sorunları ya da talepleri kontrol altına alan sözleşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar büyük önem taşıyor.İki tarafın da uyması gereken maddelerin yer aldığı sözleşmede aksi durumda yasal süreç başlatılabiliyor.Öte yandan kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atılıyor.Bu kapsamda kira sözleşmeleriyle ilgili de atılacak adımlar, 2024 sonuna kadar tamamlanmış olacak.Düzenlemeyle birlikte kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.