Kartal'da beton mikseri devrildi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı kameralara yansıdı.
İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi'ndeki Başkomutan Caddesi'nde, saat 15.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.
Şoförü Levent Öztürk'ün dönüş yapmaya çalıştığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü yaralandı
İhbar üzerine olay yerine; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Şoförü Levent Öztürk'ün dönüş yapmaya çalıştığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü yaralandı
İhbar üzerine olay yerine; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.