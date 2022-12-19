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Kartal'da beton mikseri devrildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı kameralara yansıdı.

Ekleme: 19.12.2022 - 16:55 Güncelleme: 19.12.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Kartal'da beton mikseri devrildiİstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi'ndeki Başkomutan Caddesi'nde, saat 15.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.

Şoförü Levent Öztürk'ün dönüş yapmaya çalıştığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da beton mikseri devrildi
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