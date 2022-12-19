Kartal'da beton mikseri devrildi

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Karlıktepe Mahallesi'ndeki Başkomutan Caddesi'nde, saat 15.00 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.Şoförü Levent Öztürk'ün dönüş yapmaya çalıştığı 34 ST 9013 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine olay yerine; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.DHA'nın haberine göre; kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.