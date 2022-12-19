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İstanbul'da 'Kafatası' operasyonu

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen “Kaçakçılık” operasyonunda çok sayıda doldurulmuş hayvan, hayvan kafatasları ve boynuzları ele geçirildi.

Ekleme: 19.12.2022 - 13:14 Güncelleme: 19.12.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'Kafatası' operasyonu
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri ile birlikte Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mahallesi'nde bir adrese 'Hayvan Kaçakçılığı' operasyonu düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 485 adet Karaca Boynuzu, 13 adet Karaca Kafatası, dört adet Karaca Boynuz Kökü, 171 adet Kızıl Geyik Boynuzu, 100 adet Kızıl Geyik Boynuzu, 55 adet Kızıl Geyik Boynuz Parçası, beş adet Çift Boynuzlu Kızıl Geyik Kafatası, iki adet Boynuzsuz Yüzülmüş Kızıl Geyik Kafatası, 13 adet Mus Geyiği Boynuzu, 30 adet Ala Geyik Boynuzu, 141 adet Ren Geyiği Boynuzu, 29 adet Antilop Boynuzu, 50 adet White Tailed Geyiği Boynuzu, beş adet Çift Boynuzlu Dağ Keçisi Kafatası, 20 adet Dağ Keçisi Boynuzu, beş adet Bizon Boynuzu, 20 adet Amerikan Antilobu Boynuzu ile 128 adet farklı form ve ebatlarda hayvansal obje ele geçirildi.

Adreste ayrıca 29 adet Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri'ne ait amforalar, 90 adet pişmiş toprak obje, bir adet top mermisi, bir Sedef Kakma Bağa Kaşık, kırık cam şişeler, 35 adet Roma ve İslami Dönem Sikkeleri ile dört ok ucu da ele geçirildi.

İstanbul'da 'Kafatası' operasyonu



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