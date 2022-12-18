  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışı CHP'yi böldü

Son dönemde İyi Parti tarafından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı güçlü bir şekilde gündeme getirilmesi üzerine CHP'nin üst düzey isimleri harekete geçti. Partide ayrışma başladı.

Ekleme: 18.12.2022 - 14:09 Güncelleme: 18.12.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan verilen ancak henüz kesinleşmeyen siyasi yasak kararı, muhalefette kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Mahkeme kararı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener durumu fırsata çevirerek İstanbul'a geldi ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İstanbul'a gelen Akşener, durum hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi de vermedi.

Akşener'in aksine, Ahmet Davutoğlu Saraçhane'ye gitmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgilendirdi.

16 milyon - 85 milyon restleşmeleri
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye döner dönmez '16 milyon' vurgulu konuşmalar yaparak Ekrem İmamoğlu'nun adaylık girişiminin önüne set çekti.

Ertesi gün Saraçhane'de düzenlenen mitingde Meral Akşener'in dilinde yine 85 milyon vurgusu vardı.

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Meral Akşener'in bu girişimleri CHP içerisinde krize neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyen isimler kulis bilgilerini medyaya sızdırmaya başladı.

CHP: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem Sarıkaya, CHP'li üst düzey bir ismin "Aday sadece 6’lı Masa’da değil, öncesinde CHP’nin Parti Meclisi ve Meclis’inde belirlenecek, karar buradan çıkacak.

Adayımız belli Kemal Kılıçdaroğlu, bundan da vazgeçmemiz pek olası görünmüyor." dedi.

İmamoğlu'nu seçen isimler
Öte yandan CHP içerisinde ayrışma süreci de başladı.

Enver Aysever, YouTube'da yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini söyledi.

Enver Aysever, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Rıza Akpolat'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na arkadan hançer
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den de çarpıcı bir iddia geldi.

Övür, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Ekrem İmamoğlu ile yaptığı konuşmanın ses kaydının olduğunu ve bunun CHP içerisinde paylaşıldığını yazdı.

Mahmut Övür'ün yazısına göre; Muharrem Erkek ses kaydında şunları söylüyor: "Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım."
İYİ Parti'li Turhan Çömez'den dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız
İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı: Erdoğan bir dönem daha kazanmamalı
Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak
Mısır'a Libya'nın kıta sahanlığını ihlal tepkisi: Diyalog süreci başlatılmalı
MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler etkisiz hâle getirildi
İYİ Parti'li Aytun Çıray Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu
Muhalefet mağduriyet, iktidar hizmet peşinde! 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım