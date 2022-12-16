Şanlıurfa'da katliam gibi kaza

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.