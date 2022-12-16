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Borsadan haftalık kapanış rekoru...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 artışla günü 5.214,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Ekleme: 16.12.2022 - 19:33 Güncelleme: 16.12.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Borsadan haftalık kapanış rekoru...BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,66 ile iletişim oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme, Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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