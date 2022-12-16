Berlin'deki devasa akvaryum patladı

Alman polisi, Berlin'deki dev bir akvaryumun patlayarak Sea Life isimli turistik merkez ve çevresinde büyük bir yıkıma neden olduğunu açıkladı.

Berlin emniyeti sözcüsü Martin Stralau, Sea Life isimli turistik merkezde yer alan dev bir akvaryumun patlaması sonucu 1 milyon litre suyun binaya ve oradan da caddeye taştığını bildirdi.Yerel saatle sabah 6 sularında gerçekleşen olayda en az bir kişi hafif yaralandı.Bir otel ve kafelerin yer aldığı binada gerçekleşen patlamaya, dondurucu soğuğun neden olmuş olabileceği düşünülüyor.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Alman n-tv haber kanalına konuşan Gwendolin Szyszkowitz isimli bir görgü tanığı, güçlü bir patlama sesi duyduğunu ve ilk başta sesin bir bomba patlaması olmasından korktuğunu söyledi.Dünyanın en büyük silindirik tankına sahip olduğu belirtilen akvaryumda, olaydan önce 80 farklı türde 1500 tropik balık bulunduğu kaydedildi.2020 yılında modernleştirilen akvaryum, Berlin'de turistlerin rağbet gösterdiği mekanlar arasında yer alıyordu.Turistler 10 dakikalık bir asansör turuyla akvaryumdaki balıkları izleme imkanı buluyordu.