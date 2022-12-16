  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısında bulundu.

Ekleme: 16.12.2022 - 17:04 Güncelleme: 16.12.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı
Twitter'ı satın alan Musk hakkında mesaj paylaşan The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America gibi medya kuruluşlarının muhabirlerinin hesaplarının Twitter yönetimince askıya alınmasına AB Komisyonu tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, yine Twitter'dan paylaştığı mesajında, gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını 'endişe verici' şeklinde nitelendirdi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının medya özgürlüğü ve temel haklara saygı gerektirdiğini vurgulayan Jourova, 'Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalıdır. Kırmızı çizgiler var. Yakında da yaptırımlar.' mesajını paylaştı.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, internet platformlarının kullanıcıların hesaplarını askıya alması gibi durumlarda uyarıda bulunması ve gerekçesini sunmasını zorunlu kılıyor.

Twitter, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamamıştı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçlamıştı.

Musk'ın mesajında, 'Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun.' ifadesini kullanmıştı.

Musk, daha önce özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan bir hesabı askıya alarak sahibini dava açmakla tehdit etmişti. Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney'e ait hesabın, hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmemişti.
CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar!
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Yerli milli elektrikli trenlerimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere
Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil
Başkan Erdoğan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuşuyor
Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmayı yürüten savcılık 14 ayrı rüşvet eylemi tespit etti: 500 bin dolara varan yolsuzluk deşifre oldu
200 bin kişilik ordu hazırlandı: Yeni yılda büyük savaş
AK Partili Zengin: Seçim tarihi bir-iki hafta öne gelebilir
Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir
Levent'teki AVM'nin çatısında yangın çıktı
Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı