Muğla’da DEAŞ operasyonu

Muğla’da DEAŞ Terör Örgütü’ne doğrudan veya dolaylı olarak olarak para gönderen Suriye uyruklu 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu DEAŞ Terör Örgütü'ne doğrudan veya dolaylı olarak olarak para gönderen şüpheliler tespit edildi.Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.Yapılan operasyon sonucu, Suriye uyruklu A.A, H.B., M.E.H. ve H.A.A. yakalanarak gözaltın alındı. Yapılan armalarda 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve çok sayıda havale bilgilerinini yazıllı olduğu defter ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.A.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.