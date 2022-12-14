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Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'i 44 milyar dolara satın almasından sonra Twitter'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de''Altın tik'' oldu.

Ekleme: 14.12.2022 - 10:49 Güncelleme: 14.12.2022 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Twitter'da 'Altın tik' dönemi
Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasından sonra attığı adımlar dikkat çekmeye devam ediyor. 'Mavi tik' uygulamasını artık ücretli hale getiren Musk, Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, 'mavi onay rozeti' statüsünü abonelerinin hizmetine yeniden sunmaya başladı ve aynı zamanda 'altın tik' uygulaması da aktif hale getirdi. Twitter'a ücret ödeyerek abone olan kullanıcılar kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek onay süreci sonuçlanıncaya kadar ise 'mavi tik' işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.

İLK ALTIN TİK ALAN SPOR KULÜBÜ FENERBAHÇE OLDU

Twitter 'resmi' onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini açıkladı. Dünya'dan ve Türkiye'den pek çok hesap ise 12 Aralık 2022 tarihi itibariyle 'altın tik'e geçmeye başladı. Türkiye'de ilk altın tik alan spor kulübü ise Fenerbahçe oldu.

TWİTTER (ALTIN)TİK NASIL ALINIR?

Mavi tike sahip olan resmi şirket hesapları Twitter'a şirket bilgilerini göndererek resmi hesap olduklarını teyit ettikleri anda sarı tike ulaşabiliyorlar.
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