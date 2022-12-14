TBMM Başkanı Şentop, Katar'a gitti

Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan Doha'ya hareket etti.TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretind, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan eşlik ediyor. Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in davetine icabetle Katar'a gitti.