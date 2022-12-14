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Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı

Almanya’da endüstri dönüşümünü inceleyecek olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun pasaport sırası bekleme anları kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
Ekleme: 14.12.2022 - 13:11 Güncelleme: 14.12.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
Önce Amerika, ardından da İngiltere…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun üçüncü icazet seferi Almanya’ya olacak.

14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da bulunacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Berlin'e uçtu.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e uçan Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu pasaport kuyruğunda
11.00 civarında Berlin Brandenburg Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nun pasaport kuyruğunda bekleme anları objektiklere yansıdı.

Amerikalı danışmanı ile Almanya’da buluşacak
DHA’nın haberine göre CHP Lideri’nin yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacak.

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü" oluşturacak.

Kılıçdaroğlu, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için temaslarda bulunacak.

Yeni teknolojileri inceleyecek
Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

Alman ekonomisine de bakacak
Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyecek olan Kılıçdaroğlu, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştirecek.
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