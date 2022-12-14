  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın...

Kayseri Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında yangın çıktı. Sevk edilen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışıyor.

Ekleme: 14.12.2022 - 23:45 Güncelleme: 14.12.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın...
Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın...

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın...

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın...

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
ABD hazırladı BM onayladı! İran BM Kadın Birimi'nden ihraç edildi!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
AK Partili Bülent Turan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama: Kesinleşmeyen bir karar söz konusu
İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı! Kılıçdaroğlu Almanya'dan apar topar dönme kararı aldı!.
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'
'6 yaşındaki gelin' soruşturmasında yeni gelişme...
Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Ekrem İmamoğlu için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi
Metro İstanbul'un İmamoğlu'nun çağrısıyla 'sıklaştırma' kararına vatandaşlardan sert tepki
Bakan Bilgin'den flaş mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?
Kızılelma ilk uçuşu yaptı!
Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
İzmir'i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU 'Yağmur sınavını geçtik' dedi
ABD'den büyük skandal! Kara harekatı öncesi teröristlere ağır silah gönderdi...
Yunanistan'da sokaklar karıştı: 16 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi infiale neden oldu
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor