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İtalya'da savaş uçağı denize çakıldı!

İtalyan Hava Kuvvetlerine (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi.

Ekleme: 14.12.2022 - 00:38 Güncelleme: 14.12.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da savaş uçağı denize çakıldı!İtalyan basınında yer alan haberlerde, eğitim uçuşu sonrasında Sicilya Adası'ndaki Trapani Birgi havaalanındaki üssüne dönmekte olan İtalyan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağıyla bugün öğleden sonra temasın kesildiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Haberlerde, uçağın hava üssünün 8 mil güneydoğusunda denize düştüğü ve söz konusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı aktarıldı.

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının düştüğü bölgede bir helikopterin havadan aramalara destek verdiği, uçağın tek koltuklu modellerden olduğu ve yaklaşma safhasındayken henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberlerde, pilotun uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş olması umuduna yönelik ifadelere de yer verildi.

2017'DE DE UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

İtalya'da 2017'de de İtalyan Hava Kuvvetlerine ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında Terracina açıklarında denize çakılmıştı.
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