Ekrem İmamoğlu için karar verildi!

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme davayı karara bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ay hapis cezasına çarptırıldı.TCK 53 kapsamında Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi.İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık Ekrem İmamaoğlu'nu yargılandı. Duruşmaya sanık İmamoğlu katılmazken sanık avukatları, belediye başkanları ve çok sayıda milletvekiliyle parti üyesi mahkeme salonunda hazır bulundu.Duruşmada mahkeme, bir önceki celse istenen reddi hakim talebinin İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı. Sanık avukatların karara itirazı sonucu ise İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce itirazın da reddedildiği bildirildi.Ayrıca sanık avukatının İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkemeye dilekçe verdiği belirtildi. Sanık avukatı beyanında 'Mahkeme red talebimizi geri çevirmişti. Dilekçemizi tekrarlıyoruz. Bu nedenle dosyanın yeniden Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istiyoruz' dedi. Mahkeme ise kararın kesin ve yeterli olduğunu kaydetti.Sanık avukatı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini söyleyerek 'Dosyaya sunduğumuz bir mütalaa var. Diğer mütalaalarla birlikte tümünün değerlendirilmesini talep ediyoruz. Önceki celse dinlenmeyen tanıklarımızın da yeniden dinlenmesini istiyoruz. Önceki celse sunduğumuz görüntüde de Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun hakareti kendisine yönelttiğini söyleyerek şikayette bulunduğunu dile getirmiştir' dedi.Duruşmada dinlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü tanık Murat Ongun 'Olayın olduğu gün başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikteydik. Basın danışmanı olduğum için medyayla iletişimi ben kurarım. Toplantı esnasında birçok gazeteci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na ahmak dediğini mesaj olarak gönderdi. Bu konuda İmamoğlu'nun yanıt verip vermek istemediğini sordular. Ben de başkana sordum, yanıt vermek istedi. Ardından ben de gazetecileri davet ettim. Onlar da sorarken Soylu'yı kastederek sordular. Açıklamanın ardından toplantıya devam ettik. Kendisine 'Sayın bakana çok mu ağır konuştunuz' dedim, kendisi de 'Az bile konuştum' dedi. Ben başkandan YSK üyelerine ilişkin hiçbir olumsuz söz duymadım' şeklinde konuştu.Tanık Necati Özkan duruşmadaki beyanında 2013 yılından beri İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olduğunu söyleyerek 'Ekrem Beye her toplantıda eşlik ederim. Türkiye'deki 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin talebiyle ülkeye gelen yabancı heyet seçimleri gözleyip bir rapor yazmıştır. Bilindiği gibi Avrupa kıtasındaki tüm seçimlerden sonra Avrupa Parlementosu benzeri bir mekanizma işletir. Seçimlerdeki anormallikleri heyet Parlementoya rapor eder. Ardından muhattap ülkedeki tarafları davet edip tartışır. Bu kapsamda bir oturum için davet edilmiştik. Toplantının ana konusu buydu. 5 gün sonra Üsküdar'da toplantıya gittik. Sayın Soylu'nun yakışıksız açıklaması geldi. Başkana basının bu sözlerine cevap verilip verilmeyeceği soruldu. Cevap vermek istediğini söyledi. Çıkışta gazeteciler soğrudan Sayın Bakanın ifadesini sorduğunda 'Ben adama bakarım adam mı, lafa bakarım laf mı' diye yanıt verdi. Bu dava nasıl oldu anlayamadık' sözlerini sarfetti.Sanık avukatı, iddia makamından uzman tanıkların dinlenilmesi talebimize, dosyaya sunduğumuz mütalaalara ve lehimize olan tüm hususlar hakkında değerlendirme yapmasını istiyoruz. Taleplerimizi hangi gerekçelerle kabul edip etmediğini açıklamasını talep ediyoruz. Ayrıca uzman tanıkların da dinlenmesini istiyoruz' dedi.Duruşmada sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı CD açıldı ve mahkeme huzurunda dinlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İmamoğlu'nun söylediği dava konusu sözün muhatabinin kendisi olmadığına dair sözlerini içeren video izlendi. Mahkeme görüntülerdeki açıklamanın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dava sürecinde adı geçtiği için yaptığı bir basın açıklaması olduğunu kaydetti. Sanık avukatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davanın nedeni olduğunu söyleyerek Bakan Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini istediklerini aktardı.Cumhuriyet savcısı beyanında, duruşmada dinlenen tanıklar ve dinlenen CD görüntülerine ilişkin herhangi bir diyeceğinin olmadığını aktardı. Sanık avukatı, iddia makamının beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatının başka tanıkların da dinlenmesine ve Süleyman Soylu'nun dinlenmesine ilişkin taleplerini reddetti. Sanık avukatlarının tanık beyanlarına karşı ve iddia makamına karşı beyanda bulunmak için süre talep etmelerine ilişkin taleplerin de reddine hükmetti.