Ataşehir'de mobilya imalathanesinde yangın

Ataşehir Ferhatpaşa'da bir mobilya imalathanesinde yangin çıktı. İş yeri alev alev yanarken olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 19'uncu Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinin yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Dudullu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tek katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangının yakında bulunan bir binaya da sıçradığı öğrenildi.