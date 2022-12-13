İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar 100. Yıl ve Esenler Oruç Reis Mahalleri'nde iki adreste uyuşturucu madde satışı yapan R.Ç. ve F.Ç. isimli iki uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar 100. Yıl ve Esenler Oruç Reis Mahalleri'nde iki adreste uyuşturucu madde satışı yapan R.Ç. ve F.Ç. isimli iki uyuşturucu madde satıcısını operasyonla yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 558 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.