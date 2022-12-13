İstanbul'da trafik yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısından sonra başlayan sağanak yağış, Megakent'te hayatı olumsuz etkiledi.İstanbul'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre; yüzde 80'lere kadar yükselen yoğunluk, saat 08.30 itibarıyla yüzde 76 oldu.Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.