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Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

TÜİK, ekim ayı sanayi üretimini açıkladı.

Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı
Ekleme: 13.12.2022 - 10:07 Güncelleme: 13.12.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı
Türkiye'nin sanayi üretimindeki gelişme açıklanan verilere yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi ekimde, aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 geriledi.

Eylül verisi
Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göstermişti.

Ekim verisi beklentileri aştı
Ekonomistler, ekimde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,3 ve arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,2 azalacağını öngörüyordu.
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