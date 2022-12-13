Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunuyor. Kritik görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşti
GÜNCEL KONULARI GÖRÜŞTÜLER
Görüşmede bütçe görüşmeleri, Meclis'teki yasa teklifleri ile iç ve dış siyasete ilişkin görüş alışverişinin yapılması bekleniyordu.
ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK
Başkan Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etmişti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti
Başkan Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
SON GÖRÜŞME 9 KASIM'DAYDI
Başkan Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.