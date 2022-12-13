Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunuyor. Kritik görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştiGörüşmede bütçe görüşmeleri, Meclis'teki yasa teklifleri ile iç ve dış siyasete ilişkin görüş alışverişinin yapılması bekleniyordu.Başkan Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etmişti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiBaşkan Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.Başkan Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.