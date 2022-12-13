Antalya'nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi!

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçeleri sele teslim olarak hayat durma noktasına geldi. İki gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle taşan dereler, kent merkezine ulaşarak su baskınlarına yol açtı. Ekipler sık sık vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.Sel sonrasında kent genelinde 497 araç, 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi.Bunun yanı sıra 920 iş yeri hasar gördü. Konuya ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Kentte selin etkileri temizlenmeye çalışılırken doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar, yarın bir gün süre ile tatil edildi.