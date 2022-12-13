Ankara Valiliği'nden sel uyarısı...

Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.