Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde bin 191 paket sigara, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak bünyesinde ise yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 505 adet (9.65 mm, 9.19 mm, 7.65 mm, 6.35 mm çapında) fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet cep telefonu, 5 adet taşınabilir bellek, 3 adet tapu, 5 adet sözleşme, 4 adet çek, 9 adet senet ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu bünyesinde yapılan çalışmalarda da 6 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.