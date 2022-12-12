Süleyman Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu

CHP kanadında bugün hareketlilik yaşandı.Sabah saatlerinde bir araya gelen partili isimler, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü.Ardından Türkiye gündemini derinden sarsan, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.Olayı sosyal medya hesabına da taşıyan Kılıçdaroğlu, peş peşe paylaşımlarda bulundu.Cinsel taciz olayıyla ilgili 'Bu devlet ayağa kalksın' diyen Kılıçdaroğlu, 'Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor' notunu düştü.Bunun üzerine son günlerde sık sık karşı karşıya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.Bakan Soylu, CHP liderinin güvenlik güçleri ile ilgili önceki açıklamalarına değinerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Şu ifadelere yer verildi:'Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından 'Yiğit Polis göreve' de...Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...'