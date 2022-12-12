Ankara’da terör operasyonu

Ankara’da MLKP silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayına el konuldu.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü, MLKP silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik Polatlı İlçesinde, İlçe Emniyet birimleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayına el konuldu. İşlem ve sorguları TEM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.