  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grubu olağanüstü toplanıyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grubu yarın saat 09.00’da olağanüstü toplanacak.

Ekleme: 11.12.2022 - 23:42 Güncelleme: 11.12.2022 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
CHP Grubu olağanüstü toplanıyor...
Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerini yarın saat 09.00’da olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Edinilen bilgiye göre olağanüstü grup toplantısında, bütçenin ilk haftası değerlendirilecek ve ikinci haftası ile ilgili planlama yapılacak. CHP Grubu’nda Meclis’e sevk edilen ekonomiye ilişkin torba teklife karşı nasıl bir muhalefet yapılacağı konuşulacak.
Cemal Enginyurt: Bir tek Demokrat Parti'ye küfretmediğim için bu partideyim
Bakan Soylu: Tunceli’de ya beş ya altı terörist var onları da bitireceğiz
İYİ Partili Başaran'ın sevgilisinden şoke eden iddia! 'Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor'
Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş?
Bakan Özer eleştirilere TBMM kürsüsünden yanıt verdi: Bakanlık olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni Fevzi'ye gülümseten tavsiye! 'Kiloları vermen lazım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu...
Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı
Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı
Bakan Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li Tuncay Özkan TBMM'deki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı
Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı