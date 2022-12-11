CHP Grubu olağanüstü toplanıyor...

Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerini yarın saat 09.00’da olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek.Edinilen bilgiye göre olağanüstü grup toplantısında, bütçenin ilk haftası değerlendirilecek ve ikinci haftası ile ilgili planlama yapılacak. CHP Grubu’nda Meclis’e sevk edilen ekonomiye ilişkin torba teklife karşı nasıl bir muhalefet yapılacağı konuşulacak.