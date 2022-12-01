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MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
Ekleme: 1.12.2022 - 13:17 Güncelleme: 1.12.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) koordineli çalışmaları sonrasında DEAŞ'ın Barış Pınarı Harekât Alan Sorumlusunun yanı sıra eylemci unsurlarının da aralarında bulunduğu 5 DEAŞ'lı yakalandı.


MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince geçen ay içerisinde Barış Pınarı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

Yakalanan 5 DEAŞ üyesinden Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekat Alanı sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği, Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin ise örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.


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