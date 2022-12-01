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‘Milyon dolar’ mesajı ile dolandırıcılık

Telefon dolandırıcıları yöntemlerine yenisini ekledi. "Hesabınızda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var" mesajıyla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, para isteyip yüksek kazanç vadediyor.

Ekleme: 1.12.2022 - 17:14 Güncelleme: 1.12.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
‘Milyon dolar’ mesajı ile dolandırıcılıkSon aylarda siber dolandırıcılar, SMS ve WhatsApp mesajıyla cep telefonu kullanıcılarını hedef alıyor.

Dolandırıcılar, günlük kazanç vadeden ve sözde hesaptaki paranın çekilebileceğini bildiren SMS'ler ile kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Birçok kişiye 'Hesabınızda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var' mesajı gönderiliyor.

Sözde yüksek kazanç vaadiyle para istiyorlar
Tuzağa düşüp kullanıcı adını ve şifreyi verilen adrese girenler, dolandırıcıların telefonlarına erişimine imkan sağlıyor. Uzmanlar, bu tarz mesajlarla doğrudan dolandırıcılık yapılmasa da SMS gönderilen kişilerin kandırılmaya ne kadar uygun olduğunun tespit edildiğini dile getiriyor. Dolandırıcılık amaçlı gönderilen bazı mesajlardaki linklere tıklandığında kişilerin sosyal medya hesaplarının çalındığı ya da kullanıcıdan sözde yüksek kazanç vaadiyle para talep edildiği belirtiliyor.

“Bu tarz saldırılara 'oltalama' diyoruz”

DHA'ya konuşan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, “Bu tarz saldırılara, 'oltalama' diyoruz. Bunun e-posta versiyonu da var. Şimdi de SMS ve WhatsApp mesajı olan versiyonları çıktı. Burada şu hedefleniyor; karşınıza bir link gelir, tıklayınca bir uygulama yüklemeniz istenebilir. Anlık olarak bir internet sayfasına da yönlendirebilir. Orada sosyal medya hesaplarınıza girmek isteyebilirler. Karşınızda sahte bir internet bankacılığı sitesi bulabilirsiniz. Bunlar işin görünen kısımları. Gerçek uygulamaya çok benzeyen bu sahte uygulama yüklenebiliyor. Telefonumuza gelecek olan banka doğrulama SMS'lerini de ele geçirebilirler.” dedi.
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