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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul’da çeşitli adreslere yapılan operasyonda sigara kaçakçılarına baskın yapıldı. Baskında piyasa değeri 5 milyon lira civarında olduğu belirlenen 81 bin 844 adet kaçak puro, 11 bin 53 paket kaçak sigara ile 214 kilo sigara tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 1.12.2022 - 13:39 Güncelleme: 1.12.2022 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 2 ilde 20 adrese yapılan operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Söz konusu iş yeri ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira civarında olduğu belirlenen 81 bin 844 adet kaçak puro, 11 bin 53 adet paket kaçak sigara, 335 bin 700 adet kaçak sigara nargile makinesi, 214 kilo 850 gram sigara tütünü, 4 bin 212 paket elektronik sigara tütünü, 92 kilo pipo tütünü, 722 bin 650 yaprak sigara kağıdı, 52 bin 500 adet boş puro kutusu, 74 bin 410 adet kaçak etiket ile bunların dağıtımında kullanılan 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 17 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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