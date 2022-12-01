Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi yaşanan heyelanla gündeme geldi.Brezilya'nın Parana eyaletindeki, otoyolda toprak kayması büyük korku yaşattı.Afet nedeniyle seyir halineki yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun toprak altında kaldığı bildirildi.Çalışmalara hava koşulları engeliÜlkede hava koşullarının kötü olması çalışmalara engel oldu.Öte yandan olay yerinin uzaklığı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği belirtildi.Acil durum yetkilisi Manoel Vasco yaptığı açıklamada, heyelanda kaybolan insan sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu öne sürdü.Sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü de eklediOlay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü droneların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.