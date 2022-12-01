Bodrum'da 45 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 29 Kasım'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 göçmeni yakaladı.Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması için Kazım ayında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 887 düzensiz göçmen yakalanırken, 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.Muğla İl Jandarma ekiplerinin Muğla genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 araç, 1 tekne, 4 bot, 4 bot motoru, 7 cep telefonu ve 560 litre yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.