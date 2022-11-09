  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 38 kaçak göçmen ve 4 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.

Ekleme: 9.11.2022 - 09:39 Güncelleme: 9.11.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.

4 Türk vatandaşı ve 38 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen için harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen kurtarıldı.

4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA'nın aktarımına göre; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.
Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli
Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu! Cihan Kolivar'ın skandal 'Ekmek' sözlerine sert tepki
Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı
Saadet Partisi'nin yayın organı TV 5'te FETÖ skandalı! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür konuk oldu
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarında yolcu sayımız yüzde 45,7 arttı
Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
ABD seçim sonuçları için kritik saatler: Trump'tan zafer ilanı!
İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti
Bakan Koca’dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.
Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'a protesto! ODTÜ'lüler belediye binasını bastı!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!
Sağlık Bakanı Koca, yönetmelik değişikliğiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Planlamayı delmelerine izin vermek istemiyoruz
Bakan Karaismailoğlu muhalefet partilerini eleştirdi: Biz muhalefeti hiç göremedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti