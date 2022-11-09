Muğla'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen için harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen kurtarıldı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA'nın aktarımına göre; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.