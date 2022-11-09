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Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı

Handelsblatt, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolunun Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla pazar payı istediğini yazdı. THY çalışanlarına ödenecek miktara dikkat çekildi.

Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı
Ekleme: 9.11.2022 - 12:29 Güncelleme: 9.11.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı
Dünyanın dört bir yanına uçan Türk Hava Yolları (THY), başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ın 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi' seçtiği Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi, Alman basını tarafından yakından takip ediliyor.

THY ve Lufthansa karşılaştırması
Handelsblatt gazetesi, 'Genişleme planları: THY, Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istiyor.' diye yazdı.

Son dönemde Lufthansa, pilotların ücret anlaşmazlığı grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Çalışanlara 200 milyon dolar bonus
'Türk hava yolu şirketi, yüzde 80'den fazla enflasyona rağmen milyarlar kazanıyor.' denilen gazetenin haberinde, THY çalışanlarına maaş ikramiyesi ödenmesinin planlandığı belirtildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 'Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız.' dedi. Söz konusu miktarın toplam 72 bin çalışana aktarılacağı belirtildi.

'Türk Hava Yolları, Avrupa'da genişlemek istiyor'
Ödenecek tutarın gerekçesini açıklayan Bolat, 'Zorlu koronavirüs yıllarında yaptığınız iyi çalışmalar için size teşekkür etmek istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Haberde, 'Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor.' ifadeleri kullanıldı.

Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı
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