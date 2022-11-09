Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı

Dünyanın dört bir yanına uçan Türk Hava Yolları (THY), başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ınseçtiği Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi, Alman basını tarafından yakından takip ediliyor.Handelsblatt gazetesi, 'Genişleme planları: THY, Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istiyor.' diye yazdı.Son dönemde Lufthansa, pilotların ücret anlaşmazlığı grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.denilen gazetenin haberinde, THY çalışanlarına maaş ikramiyesi ödenmesinin planlandığı belirtildi.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat,dedi. Söz konusu miktarın toplam 72 bin çalışana aktarılacağı belirtildi.Ödenecek tutarın gerekçesini açıklayan Bolat,ifadesini kullandı.Haberde,ifadeleri kullanıldı.