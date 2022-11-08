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FETÖ'ye 12 ilde eş zamanlı operasyon

Ülke geneli 12 ilde tutuklama kararı bulunan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun düğmesine basıldı.

Ekleme: 8.11.2022 - 08:58 Güncelleme: 8.11.2022 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye 12 ilde eş zamanlı operasyon
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

İzmir merkezli 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

28 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 5’i Kara Kuvvetleri, 8’i Hava Kuvvetleri ve 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olan 4’ü muvazzaf 14 asker, 13’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1’i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında üst düzey yetkililer var
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğunu bildirildi.

Düğmeye basıldı
İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 12 ilde düğmeye bastı.
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