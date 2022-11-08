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Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmeleri için önemli bir adım daha attı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları ABD’nin başkenti Washington’da bir araya gelme kararı aldılar.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!
Ekleme: 8.11.2022 - 23:23 Güncelleme: 8.11.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!
Dağlık Karabağ zaferi Azerbaycan'ın elini bölgede güçlendirdi.

Sık sık yaşanan çatışmalar yerini barış görüşmelerine bırakırken Azerbaycan ve Ermenistan'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Alınan bilgiye göre; iki ülkenin Dışişleri Bakanları ABD'nin başkenti Washington'da görüşecek.

ALİYEV: ADİL BİR BARIŞ İSTİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'Bizi zafere götüren güçlü iradeydi, vatan sevgisiydi, askerlerimizin profesyonelliğiydi' dedi.

Alınan bilgiye göre; iki ülkenin Dışişleri Bakanları ABD'nin başkenti Washington'da görüşecek.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!

ALİYEV: ADİL BİR BARIŞ İSTİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'Bizi zafere götüren güçlü iradeydi, vatan sevgisiydi, askerlerimizin profesyonelliğiydi' dedi.

Azerbaycan'ın savaş değil barış istediğini vurgulayan Aliyev, 'Barış, ama adil bir barış. Ortaya koyduğumuz şartlar adildir, uluslararası hukuka dayanmaktadır ve barış anlaşması bu şartlar temelinde imzalanmalıdır. Ermenistan iyi niyet gösterirse imzalanacak, değilse imzalanmayacaktır. Hayat sonrasında ne olacağını gösterecek. Söylediğim tüm bu sözlerin bir dayanağı var. Hem güçlü irademiz hem de Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferimiz.

Bu zafer, bu sözleri herkesin önünde, bizi hor görenlerin gözüne bakarak söylememize olanak sağlıyor. Bu galibiyet, bu zafer bize bu fırsatı verdi, tüm halkımıza güven ve ruh verdi. Sadece toprak bütünlüğümüzü değil, milli gururumuzu da restore ettik. Bu nedenle sevgili askerler, size borçluyuz, sizin gibi on binlerce asker ve subaya borçluyuz ve Azerbaycan halkı bunu iyi biliyor. Başkomutan olarak sizinle gurur duyuyorum' ifadelerine yer verdi.

AB'DEN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINA SİVİL MİSYON

Geçen haftalarda da Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan sınırına taraflar arasında sınır belirlenmesine yardımcı olmak üzere sivil izleme misyonu görevlendirme kararı almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da yapılan toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların, Azerbaycan-Ermenistan sınırına sivil misyon göndermesine yeşil ışık yaktığını belirten Borrell, Güney Kafkasya'nın AB için büyük önem taşıdığını ve bölgeye ilk kez bu tür bir misyon gönderdiklerini vurguladı.

Borrell, gelecek haftalarda Azerbaycan ile olan uluslararası sınırın Ermenistan tarafında 40 kişinin konuşlandırılacağını bildirdi.

Bunun tarafların talebi üzerine alınan bir karar olduğunu aktaran Borrell, ekibin halihazırda Ermenistan'da olduğunu, bu nedenle kısa sürede konuşlanabileceğini ifade etti.

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